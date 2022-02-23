РИАМО - 23 фев. В столице зафиксировали 5664 новых случая Covid-19 за сутки, всего в мегаполисе было выявлено 2 679 100 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет от инфекции в городе составляет 56,2%.

Москвичам напомнили, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках мегаполиса и в общественных местах.

В столице наблюдается стабилизация ситуации с Covid-19. Так, больницы и КТ-центры Москвы уже начали возвращаться к плановой работе.