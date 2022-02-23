РИАМО - 23 фев. В РФ за прошедшие сутки скончались 785 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в стране умерли 347 816 заболевших, сообщает оперштаб.

В Москве и Санкт-Петербурге за последние 24 часа скончались по 83 Covid-пациента, в Пермском крае – 26, в Подмосковье – 25, в Алтайском крае – 23, в Челябинской области – 22.

В стране зафиксировали за сутки 137 642 случая инфицирования, врачи вылечили 179 203 пациента. Всего в РФ выявили 15 795 570 случаев коронавируса, болезнь победили 12 836 228 человек.

В стране на сегодняшний день больше всего распространен штамм Covid-19 омикрон. Он более заразен, но протекает легче остальных мутаций вируса.

Для защиты от инфекции следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.