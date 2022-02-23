РИАМО - 23 фев. За прошедшие сутки на территории России было подтверждено 137 642 случая коронавируса, всего в стране выявили 15 795 570 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

В Санкт-Петербурге зафиксировали 9794 случая заражения, в столице – 5664, в Красноярском крае – 5473, в Новосибирской области – 4841, в Пермском крае – 4520, в Подмосковье – 1920.

Сейчас в РФ больше всего случаев омикрона зафиксировано среди заразившихся Covid-19. Несмотря на то, что это заболевание протекает легко, после него также могут быть осложнения. Коронавирус влияет на внутреннюю оболочку сосудов, поэтому любой штамм может вызвать нарушения свертывающей системы крови.

В России зарегистрированы несколько отечественных вакцин от коронавирусной инфекции. Прививки делают в поликлиниках и в общественных местах. Вакцинируют всех желающих бесплатно.