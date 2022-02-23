РИАМО - 23 фев. Подмосковные спасатели в среду во время профилактического рейда на местных водоемах напомнили жителям об опасности зимней рыбалки при теплой погоде, а также призвали соблюдать правила безопасности, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сейчас в регионе установилась теплая погода, лед становится более хрупким. Он наполняется водой, его прочность снижается, он начинает быстрее таять.

«Спасатели осмотрели 52 водоема региона и обнаружили 16 мест с опасной толщиной льда, среди которых река Москва в Можайске, Коломне, Бронницах, река Лопасня в Чехове, река Клязьма в Ногинске, Орехово-Зуеве, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Городиловка в Ступине, река Ока в Озерах, Ступине, река Пахра в Подольске, река Волга в Дубне, река Гнилуша в Домодедове, река Нахабинка в Красногорске, река Ольховка в Раменском», - сообщил первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

Также он призвал завершить сезон зимней рыбалки, потому что при выходе на лед можно провалиться в воду.