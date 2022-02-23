РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков поручил УК привести в порядок дворы микрорайона Красная горка.

В ходе объезда территории микрорайона Красная горка Жариков проконтролировал работу по очистке придомовых территорий от снега и наледи, своевременному вывозу мусора с контейнерных площадок. Эти проблемы часто поднимают жители в соцсетях и на портале «Добродел».

«Обратил внимание на то, что рядом с домами №5 по улице Садовой и №16 корпус 3 по улице Колхозной за пределами бункерной площадки размещен габаритный мусорный контейнер. Он затрудняет проход жителей и мешает проезду автотранспорта. Представителям управляющих компаний поручил в срочном порядке привести в надлежащее состояние придомовые территории», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что не вывезен снег после уборки проезжей части и пешеходных тротуаров вдоль домов №3 корпуса 2 и 3 по улице Садовой. Для дальнейшей проработки взяты вопросы приведения в порядок спортивной площадки, а также зоны для тренировок и занятий воркаутом во дворе дома №5 корпус 1 по этой же улице.