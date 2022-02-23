РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 фев. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу.

«Хочу поблагодарить солдат и офицеров российской армии, кто сегодня обеспечивает безопасность Красногорска и нашей великой страны», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что 23 февраля считается для россиян особенным праздником. Волков считает, что подрастающее поколение обязано помнить уроки истории, героизм своих дедов и прадедов, а также опираться на тех, кто сегодня стоит на страже границ и несет вахту на боевом посту.

«И главное, вместе воспитывать ребят, прививая им ценности мира и быть готовым защищать Родину. С праздником!» - заключил Волков.