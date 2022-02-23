РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе с депутатами Мособлдумы Игорем Коханым и Дмитрием Дениско, председателем совета ветеранов Юрием Ореховым возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии также приняли участие ветераны и военнослужащие, представители администрации, общественных объединений, учащиеся школ и училищ городского округа Люберцы.

«Сегодня мы благодарим всех защитников нашей Отчизны. Вспоминаем бессмертные подвиги ветеранов - творцов Великой Победы. Говорим «спасибо» тем, кто из поколения в поколение посвящают свои жизни служению Родине. Гордимся нашими бойцами, которые сегодня стоят на страже границ нашей страны, хранят мир и стабильность России. С праздником вас, дорогие люберчане! Мирного неба над головой, стабильности, благополучия! Будем достойны памяти великих героев нашей страны! С Днем защитника Отечества!» - сказал Ружицкий.

Цветы к монументу также возложили учащиеся Российской таможенной академии во главе с начальником РТА, генералом-майором таможенной службы Владимиром Мантусовым, представители НИЦ Люберец ЦНИИ ВВС министерства обороны РФ.

На фронтах Великой Отечественной сражались около 50 тыс. люберчан, более 17,5 тыс. из них отдали свои жизни на полях сражений. Более 700 жителей Люберец были призваны для участия в военных действиях в Афганистане, порядка 350 земляков воевали в первой и второй чеченских кампаниях.