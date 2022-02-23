РИАМО - 23 фев. В Подмосковье и Москве с 23 часов среды до 8 часов 24 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение объявлено в Костромской, Ярославской, Тверской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей Центрального федерального округа.

В ночь на 24 февраля в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами прогнозируется гололедица. Скорость ветра не превысит 10 м/c. Температура ожидается от минус 5 до минус 3 градусов. Днем сохранится аналогичная погода, температура может подняться до 0 – плюс 2 градусов.