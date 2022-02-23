РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков вручил паспорта школьникам, достигшим 14‑летнего возраста.

В Подольске на протяжении нескольких лет сложилась добрая традиция, когда руководитель муниципального образования накануне важных праздников вручает паспорта ребятам, показавшим высокие результаты в учебе, в спорте, а также активно занимаются волонтерской деятельностью. В преддверии Дня защитника Отечества самый главный документ получили 17 подольчан.

«Поздравляю ребят с этим важным событием, выражаю слова благодарности родителям и педагогам за их воспитание. Уверен, что они вырастут патриотами своей любимой страны, будут дальше прославлять своими достижениями родной Подольск», - написал Жариков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Паспорт гражданина РФ наделяет не только рядом прав, содержащихся в основном законе нашей страны — Конституции России, но и возлагает целый ряд обязанностей.