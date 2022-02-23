РИАМО - 23 фев. Президент США Джо Байден сообщил о решении ввести санкции в отношении суверенного долга России. Свое решение он озвучил во время выступления в Белом доме, пишет газета «Известия».

«Вчера Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств. <…> По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории», - отметил глава американского государства.

Он отметил, что, как ему кажется, Россия пойдет дальше и планирует вторгнуться на территорию Украины.

Новые санкции вступают в силу в среду. Ограничения коснутся и российских чиновников.

21 февраля Россия признала ЛНР и ДНР. Это произошло после обстрела этих территорий военными силами Украины.

Также ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина свела к нулю все договоренности, которые были достигнуты по конфликту в результате Минских соглашений.