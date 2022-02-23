РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 фев. Жители Домодедова отправили первую машину с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщается в группе местного отделения партия «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».



«Мы отправили первую машину гуманитарной помощи, куда вошло все необходимое: продукты питания, продукты гигиены для жителей Донецка и Луганска. Я хочу выразить слова искренней благодарности всем предприятиям, которые откликнулись и оказали помощь, а также волонтерам», - сказал глава Домодедова Михаил Ежокин.



Гуманитарную помощь отправили в общий пункт сбора в Реутове, откуда ее доставят в Ростовскую область.

С 23 февраля в подмосковном Домодедове заработало 6 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев ЛНР и ДНР.