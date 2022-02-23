РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества пользователи «Одноклассников» смогут принять участие в праздничных фотомарафонах, выиграть ценные призы в «Моментах», а также приготовить праздничные блюда по лучшим рецептам от мужчин, сообщает пресс-служба соцсети.

В сервисе «Моменты» пользователи смогут принять участие в конкурсе (https://ok.ru/dailyphoto/contest/2204813767) и выиграть ценные призы. 5 победителей получат сертификаты на 20 тыс. рублей каждый. Кроме того, в «Моментах» можно украсить фотографию тематической рамкой. А настроение всем мужчинам в этот день поможет создать праздничный плейлист.

Специально ко Дню защитника Отечества в группе «Одноклассники. Все ОК!» мужчины делились рецептами, которые чаще всего готовят дома, а девушки рассказали о любимых блюдах их пап, дедушек, мужей или сыновей. Самыми необычными оказались: пельменный салат, щука в манке и томатные блинчики с начинкой.

Еще пользователи смогут поучаствовать в фотоконкурсе и марафоне фотографий, поздравить друг друга с помощью праздничных стикеров.

В прошлом году в соцсети провели исследование, в ходе которого выяснилось, как пользователи Рунета относятся ко Дню защитника Отечества, считают ли необходимым разделять домашние обязанности между мужчинами и женщинами и какие подарки больше всего радуют мужчин.