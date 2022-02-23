РИАМО - 23 фев. Новым главным тренером футбольного клуба «Химки» стал Сергей Юран, он уже подписал контракт и присоединился к команде, которая сейчас находится в Турции, сообщается на сайте ФК.

По словам гендиректора ФК «Химки» Владимира Габулова, Юран считается опытным специалистом, который уже хорошо знаком болельщикам клуба.

«При выборе наставника мы отталкивались от личных и профессиональных качеств, а также умения в кратчайшие сроки наладить контакт с командой. На первой встрече мы сразу нашли общий язык — очень важно, что с тренерским штабом мы будем работать в одном направлении. Сергей Николаевич хорошо знаком со спецификой нашего футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации. Желаю успехов новому тренерскому штабу!» - сказал Габулов.

Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб сохранил свое присутствие в Премьер-лиге, а в 2020 году — завоевал путевку в РПЛ и стал серебряным призером Кубка России.

«Я уже дважды работал с «Химками». С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач. <...> Для меня очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет — то ФК «Химки» проведут успешную концовку», - отметил Юран.

Он сожалеет, что не провел с командой ни одного сбора.

«До рестарта чемпионата всего 3 дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой», - заключил тренер.