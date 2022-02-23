РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Защитник Дамир Мусин расторг контракт с ХК «Витязь» Подольска по обоюдному согласию сторон, он продолжит сезон в финском клубе «Кярпят», сообщает пресс-центр ХК «Витязь».

Права на игрока остались у ХК «Витязь». Мусин улетает один, семья остается в Подольске – его супруга Юлия и маленький сын Карим.

«Кярпят» на восьмой позиции в чемпионате Финляндии, у него 75 очков в 48 матчах. Клуб из Оулу в группе команд, ведущих борьбу за позиции с 7 по 10-е места, дающие право на участие в предварительном раунде плей-офф.

Плотность в таблице высочайшая: впереди ТПС и «Лукко» – по 76, но у клуба из Раумы на четыре матча меньше. Позади «Кярпята» – «Коо Коо» и «Пеликанс» - по 71 очку.