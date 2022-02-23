РИАМО - 23 фев. Возгорание произошло в хозяйственной постройке в деревне Горки Ленинского городского округа, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 04:55 в среду. Возгорание ликвидировали в 05:40.

В тушении огня в хозяйственной постройке тушили 8 человек и 2 единицы техники.

За минувшие сутки на территории региона произошло 29 пожаров, их ликвидировали 256 человек и 73 единицы техники.