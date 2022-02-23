РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске за неделю в ходе профилактической операции выявили 11 водителей, выезжавших на встречную полосу, сообщила группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

С 14 по 20 февраля на территории обслуживания отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провели профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

В ходе мероприятия выявили ряд нарушений, в том числе 11 по ч. 4 ст. 12.15 КРФобАП (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения) – 11, еще 2 по ч. 3 ст. 12.16 КРФобАП (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением).

Участников дорожного движения попросили быть внимательными и взаимно вежливыми. Помнить, что нарушение правил приводит к трагедии.