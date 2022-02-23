РИАМО - 23 фев. Три автомобиля столкнулись на Московском малом кольце в столице, один человек погиб и еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Авария с участием двух грузовых авто и легковушки произошла 22 февраля на 224 км Московского малого кольца (А-107).

В результате ДТП пострадали два человека, один из них оказался заблокирован. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали его бригаде скорой помощи. Второго участника ДТП спасти не удалось.

На месте дорожной аварии пришлось перекрыть одну полосу для движения транспорта.