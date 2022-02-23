РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Исполняющий обязанности главы Подольска Дмитрий Жариков поздравил жителей округа с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые жители городского округа Подольск. Примите поздравления с Днем защитника Отечества! 23 февраля – поистине всенародный праздник, дань уважения и благодарности ветеранам, победившим в Великой Отечественной войне, участникам боевых действий, ветеранам военной службы и тем, кто сегодня находится на боевом посту», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Также он отметил, что отстаивание независимости и обеспечение безопасности Родины во все времена было для россиян святым долгом и делом чести.

«Дорогие подольчане! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра», - заключил Жариков.