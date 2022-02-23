РИАМО - 23 фев. Капитальный ремонт завершился в доме №13 на Беговой улице в Москве, специалисты обновили штукатурку, краску стен и потолков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дом был построен в 1946 году. Восьмисекционное здание п-образной формы считается примером редкого архитектурного стиля неоклассицизма. Его фасад украшают ризалиты, боковые эркеры и необычные оконные проемы. На части окон 4 и 5 этажа есть пилястры и лепнина с цветочным узором. По всему зданию тянутся венчающие и межэтажные профилированные карнизы.

В подъезде были восстановлены исторические перила, заменена напольная плитка. На кровле поменяли обрешетку, стропила и покрытие. В качестве утеплителя уложили минераловатные плиты, которые очень эффективны и имеют малый вес.

Все деревянные элементы крыши были обработаны огнебиозащитным составом, предотвращающим возникновение пожаров. Также специалисты обновили инженерные сети электроснабжения, систему холодного и горячего водоснабжения и магистрали отопления.

Известность этот дом получил благодаря тому, что в нем проживал народный артист СССР Григорий Менглет, который на протяжении долгих лет был художественным руководителем Ленинградского академического Большого драматического театра им. Максима Горького.

Всего в программу капремонта многоквартирных домов в Москве вошли 383 объекта культурного наследия. Каждый из них требует индивидуального подхода.