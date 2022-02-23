РИАМО - 23 фев. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла выплатят единовременную материальную помощь к 77-й годовщине Победы в ВОВ. Соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

По традиции московское правительство каждый год принимает решение о выплате материальной помощи ко Дню Победы следующим категориям ветеранов: инвалидам и участникам ВОВ; военнослужащим, которые проходили службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.

Также выплаты положены награжденным медалью «За оборону Ленинграда», инвалидам детства после ранения, контузии или увечья, полученного в годы ВОВ, участникам обороны столицы, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовам погибших в годы ВОВ.

Кроме того, выплаты получат награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы ВОВ, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженикам тыла, гражданам, которые родились до 31 декабря 1931 года.

Матпомощь этим категориям горожан будет от 10 до 25 тыс. рублей. Выплаты в мегаполисе могут получить 66 050 ветеранов.