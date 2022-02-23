РИАМО - 23 фев. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, он также поблагодарил военных за верную и честную службу Родине, сообщает «Мир 24».

Он добавил, что Вооруженные силы страны служат гарантией спокойной жизни граждан и поступательного развития РФ.

«Обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности», – отметил глава государства.

По его словам, РФ открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем, для прямого и честного диалога. При этом интересы России и безопасность ее жителей являются безусловными.

«Дальше будем развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники», – уточнил Путин.

Еще президент подчеркнул, что огромное значение в России всегда имели личные качества воинов, в формировании войска также незаменима роль офицерского корпуса.