РИАМО - 23 фев. Проект ремонта трамвайных путей на Авиационной улице уже согласовали в столице, работы проведут на участке от Авиационной и Пехотной улиц до переезда между Светлым проездом и улицей Царева, сообщается на официальном сайте мэра города.

Всего будет отремонтировано 1,3 км путей. Кроме того, рабочие переустроят инженерные коммуникации.

«с 2011 года правительство столицы реализует комплексную программу по модернизации трамвайного движения в столице. В ближайшие годы все трамвайные пути станут менее шумными, а сами трамваи — более комфортными для пассажиров», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, в ведомстве согласовали проект капремонта трамвайных путей в столичных районах Коптево и Щукино. Там уложат трамвайные пути шпально-щебеночной и блочной конструкций.

В рамках работ будут демонтированы старые и уложены новые пути. Кроме того, планируют оставить открытыми для движения транспорта не менее 3,5 м дороги в каждом направлении.

На участке дороги будет введено ограничение скорости – ехать можно будет со скоростью до 40 км/ч, останавливаться в районе работ будет запрещено. С 01:30 до 05:30 ежедневно рабочие будут обустраивать временные расширения, для этого они займут не более 1 м проезжей части. В районе проведения работ установят временные дорожные знаки и нанесут временную разметку.

Пешеходы смогут передвигаться по тротуарам, дорожкам, временным деревянным настилам и мосткам (их ширина будет свыше 1,5 м).