РИАМО - 23 фев. Свыше 250 активистов движения «Волонтеры Подмосковья» из разных общественных и добровольческих организаций встречали беженцев из ЛДНР на перроне в Апрелевке. Также добровольцы организовали навигацию, помогали нести сумки, вести детей к автобусам, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Еще подмосковные волонтеры занимались перемещением маломобильных людей, общались с женщинами и пенсионерами, развлекали детей.

Почти тысячу человек из ДНР и ЛНР разместили в 5 городских округах региона. На местах с беженцами также будут работать добровольцы.

«Мы объединили всех волонтеров Подмосковья, НКО, наших коллег из городских округов, подключили Общественную палату региона и всех неравнодушных жителей Московской области для того, чтобы помочь прибывающим к нам жителям Донбасса – организовать для них максимально комфортные условия», — отметила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что приехавшие из ЛДНР сейчас испытывают невероятный стресс, у них много вопросов и потребностей.

«Мы приложим все усилия, чтобы помочь и поддержать морально своим вниманием и участием. Сложившаяся ситуация — это серьезный вызов для всех нас, но мы не раз доказывали, что вместе с нашими добровольцами способны справиться с самыми непростыми задачами», — уточнила Швелидзе.

Дополнительно добровольцы вместе с Общественной палатой региона объявляют о начале сбора гуманитарной помощи. На базе ресурсных центров поддержки добровольчества и НКО организованы пункты приема самого необходимого.

Вещи можно сдать по следующим адресам: Руза, Микрорайон, д. 10 (телефон: 8 (496) 272-08-29), Химки, ул. 9 Мая, 18 б (телефоны: 8 (495) 793-07-66; 8 (495) 793-09-88; 8 (926) 707-40-34), Одинцово, Можайское шоссе, 38, п. 6 (телефон: 8 (926) 823-57-10), Балашиха, проспект Ленина дом 7/1, каб. 1 (телефон: 8 (925) 591-40-33), Волоколамск, ул. Возмище, д. 20 (телефон: 8 (903) 281-95-22).

Прием гумпомощи проходит по будним дням с 10:00 до 18:00 по предварительному звонку.

Дополнительно жителям Донбасса требуются помощь волонтеров-психологов и добровольцев-педагогов, которые помогут детям с уроками и смогут провести образовательные или развлекательные мастер-классы и занятия. Помочь в этих и других вопросах можно, написав в Direct Instagram-аккаунта @volonter.mo или на почту info@volontermo.ru с темой «Донбасс2022».