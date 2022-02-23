РИАМО - 23 фев. В среду в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, местами ожидаются осадки. Температура может подняться до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион сейчас находится в тыловой части атлантического циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, в Подмосковье - от 0 до плюс 5 градусов.

Порывы юго-западного ветра могут достигать 5-10 м/с. Днем атмосферное давление составит 742 мм рт. ст., влажность воздуха прогнозируется в районе 70%.

Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе будут ниже климатической нормы. Жителям региона рекомендуют быть внимательными к своему самочувствию.