РИАМО - 22 фев. В специализированном B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» компании-экспортеры могут получить консультации профессионалов, которые помогут решить экспортные задачи, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.

В сервисе предприниматели смогут получить ответы на вопросы в области внешнеэкономической деятельности, по вопросам определения оптимального логистического маршрута, выхода на маркетплейс, оформления контракта с покупателем и т. д. Сервис работает на платформе «Мой экспорт».

В «Профессионалах экспорта» работают надежные и опытные партнеры Российского экспортного центра, которые прошли аккредитацию и постоянно проверяются центром. Компании с помощью B2B-маркетплейса смогут самостоятельно выбирать исполнителя своей задачи. Коммуникация выстроена прозрачно: компания сама контролирует процесс оказания услуги и взаимодействует с профессионалом напрямую.

Для каждой задачи разработан стандарт, в котором определены объем работ, этапы и правила ее оказания. Сотрудники Российского экспортного центра постоянно контролируют оказание услуг на платформе.

Весь процесс в сервисе автоматизирован, подача заявки займет несколько минут.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке https://myexport.exportcenter.ru/exporter/.

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