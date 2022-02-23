РИАМО - 23 фев. Автобусы и электрички на территории Подмосковья в День защитника Отечества будут курсировать по графику воскресного дня, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В данной работе в среду на маршрутах Московской области будут задействованы 7,5 тыс. автобусов.

Перед выпуском автобусов на рейс специалисты проверяют исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями были проведены дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров в регионе.

Из-за праздничных мероприятий в Подмосковье и в связи с изменениями движения пассажиропотока на всех объектах транспортной инфраструктуры региона усилены меры безопасности. В автобусах, поездах, а также на прилегающей инфраструктуре в течение дня будут проводить дезинфекцию.

С 24 февраля общественный пассажирский транспорт Московской области снова будет работать по графику буднего дня.​