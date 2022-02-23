РИАМО - 23 фев. В столице в среду, в День защитника Отечества, прогремит праздничный салют. Фейерверк запустят в 21 час, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Салют запустит отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Дивизион укомплектован 72 салютными установками на базе грузовой машины. Каждая установка состоит из 6 модулей различного калибра. С помощью специального программного обеспечения проектируют и моделируют сценарий салюта, чтобы фейерверк был красочным и интересным.

Салют программируют заранее, оператору достаточно лишь нажать кнопку перед запуском.

Всего орудия образца 1942 года произведут 30 артиллерийских залпов. Фейерверк будет продолжаться порядка 10 минут. Посмотреть салют можно на Поклонной горе.

Праздничные салюты также запустят и в других городах России, в том числе в Волгограде, Мурманске, Керчи, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Смоленске, Туле и Севастополе.