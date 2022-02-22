РИАМО - 22 фев. В Московской области составили подборку мест, посещение которых в честь Дня защитника Отечества может стать для мужчин лучшим подарком к празднику, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

В аэроклубе «Аэроград Коломна» можно прыгнуть с парашютом. В честь праздника можно подарить мужчине сертификаты по нескольким программам: прыжок в тандеме с инструктором, тандем-прыжок с воздушной видеосъемкой, «Знакомство с небом» и «Стань настоящим парашютистом».

Конный клуб «Галактика» в Люберцах организует уроки верховой езды и конные прогулки. Подарочные сертификаты можно приобрести на любую услугу: тренировку, конную прогулку или фотосессию.

Еще можно посетить Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот», который возвели в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В комплекс еще входят: мультимедийный музей «Дорога памяти», экспозиция под открытым небом «Поле Победы» и скульптурная композиция «Матерям победителей».

Кроме того, в честь праздника можно посетить музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» в Мытищах. Он полностью посвящен легендарной боевой машине ХХ века. Там представлен боевой путь танка, герои-танкисты, их подвиги в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В закрытой части музея можно посмотреть диораму, картины и художественные макеты с изображением танковых сражений, макеты танков, слайд-шоу «Танки-памятники».

В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске гости могут полюбоваться известными антикварными машинами XX века и различной военной техникой. Там несколько выставочных залов, уличная экспозиция, реставрационные мастерские, ресторан, библиотеки и многое другое.

Снегоходы, горные лыжи и стрелковый клуб

В приключение на снегоходах можно отправиться в парк-отеле «Русский» в городском округе Серпухов. Желающим покататься на свежем воздухе на снегоходах обещают специальный костюм и защитный шлем, теплые раздевалку и туалет, а также чай с печеньем. Гостей при прогулке просят строго соблюдать технику безопасности.

Покататься на горных лыжах или сноуборде можно на курорте «Сорочаны» в Дмитровском округе. Здесь работают опытные инструкторы, которые научат азам горнолыжного спорта. В «Сорочанах» работают 10 трасс разного уровня сложности, прокат снаряжения, рестораны и гостиницы.

С друзьями также можно отправиться в «Бани Алексеева» в Подольске. Это современный банный комплекс с самой большой парной в РФ. Интерьеры выполнены в стиле дворцов XVIII века. Здесь есть комфортные раздевалки, мыльная с ледяной купелью, хамам, парная, парение и мойка.

Еще мужчины могут посетить стрелковый клуб «Объект» в Дзержинском. Он занимает огромную территорию, на которой расположились 7 стрелковых галерей, 10 направлений, а также есть большой выбор оружия. Еще в клубе можно заказать тренировку с инструктором.

В пейнтбольном клубе Extreme Play в округе Пушкинский мужчины могут поиграть в пейнтбол, лазертаг, страйкбол, фаертаг. Посещение такого заведения станет хорошим подарком для мужчин на 23 Февраля, так как игры заряжают хорошим настроением и позитивом. Для данных игр не нужна физподготовка или опыт.

Посещение рыболовной усадьбы «Остров» в Ленинском округе понравится любителям рыбалки. Здесь точно будет улов, а снаряжение можно арендовать. Толщину льда регулярно проверяют сотрудники базы. Здесь также можно снять уютный домик и насладиться отдыхом.

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