РИАМО – 23 фев. В среду, в День защитника Отечества, государственные и муниципальные музеи в Московской области будут работать бесплатно, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В честь праздника бесплатно можно посетить музей «Новый Иерусалим» в Истре, Военно-технический музей в Черноголовке, Серпуховский историко-художественный музей, Московский областной музей народных художественных промыслов в Мытищах.

Кроме того, бесплатно будут работать Зарайский кремль, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского в Клину, Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина в Одинцовском округе и другие культурные учреждения.

Желающим посетить музеи в праздник рекомендуется заранее посмотреть афишу, так как некоторые выставки могут остаться платными. Для бесплатного посещения музеев нужно будет получить билет в кассе по акции.

В День защитника Отечества также можно будет бесплатно воспользоваться пунктами проката в парках Московской области.

Так, в Подольске в среду бесплатно можно будет посетить музей «Подолье», Подольский краеведческий музей, Климовский историко-краеведческий музей. Можно будет также бесплатно воспользоваться прокатом коньков в парке Талалихина и Детском парке культуры и отдыха.

Музеи в Подмосковье еще можно будет посетить бесплатно 8 марта.

Мероприятия в честь 23 Февраля

Тематические мероприятия к празднику подготовили и библиотеки Московской области. Там организованы встречи, мастер-классы, викторины, квесты, спектакли, концерты, выставки.

Празднование 23 Февраля будет организовано и у Главного храма вооруженных сил РФ в Подмосковье. В рамках праздничной программы пройдет историческая реконструкция Битвы под Москвой. Гости мероприятия также смогут принять участие в аттракционе «Танкодром», покататься на хаски.

Днем на сцене у катка выступят творческие коллективы, вечером будет организован праздничный салют. Кроме того, в храме пройдет молебен во славу русского воинства.

В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске пройдет парад военной техники. Гости также смогут пострелять в тире, изучить строение автомата Калашникова. Сделать памятные фото можно будет внутри танка и БТР, а на полевой кухне гостям предложат попробовать настоящий солдатский обед. На празднике будут организованы показательные выступления.

Взрослым посетителям музея нужно будет предъявить QR-код.

День защитника Отечества

День защитника Отечества был установлен указом главы государства в 1995 году. В этот день в 1918 году отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали считаться «днем рождения Красной Армии».​