РИАМО - 23 фев. Уличные парковки на территории Москвы в среду стали бесплатными. Это касается и тех парковок, где цена за час составляет 380 и 450 рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В праздничные дни в мегаполисе традиционно меньше автомобилей, именно поэтому парковки на улицах города работают бесплатно.

Водителей попросили внимательно относиться к правилам дорожного движения, а также парковать авто только в специально отведенных для этого местах.

При этом в среду за место на плоскостных парковках со шлагбаумом нужно будет заплатить.

По всем вопросам о столичных парковках можно обратиться по телефонам 3210 (с мобильного) или 8 (495) 539-54-54.

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