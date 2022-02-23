РИАМО - 23 фев. В России 23 февраля празднуют День защитника Отечества, а из необычных праздников - День сражения подушками. А еще в этот день было положено начало открытию неевклидовой геометрии.

День защитника Отечества в России

Этот День воинской славы страны был установлен указом главы государства в 1995 году. В этот день в 1918 году отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали считаться «днем рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля каждый год отмечали в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Для некоторых людей праздник остался днем мужчин, которые служат или служили в армии или в каких-либо силовых структурах. Но большинство россиян и жителей стран бывшего СССР склонны рассматривать эту дату как День настоящих мужчин, защитников в широком смысле этого слова.

День сражения подушками

Этот необычный праздник напоминает о том, что в жизни всегда есть место для забав, которые повышают настроение. Бой подушками - это веселая забава, доступная любому человеку.

23 февраля все желающие могут попробовать окунуться в атмосферу детских воспоминаний и продемонстрировать свое мастерство в бою подушками.

Представлен доклад об открытии неевклидовой геометрии

сайт ГУ Государственного строительного надзора Московской области

196 лет назад русский математик Николай Лобачевский представил доклад «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». В нем ученый изложил основы новой геометрии, в которой нарушались общепринятые представления.

В такой геометрии представленная теория сходимости параллельных прямых не произвела на заседании физико-математического факультета Казанского университета должного впечатления. Открытие Лобачевского российские ученые не приняли. Но в этот день было положено начало открытию неевклидовой геометрии.

Широкое признание пришло к 100-летнему юбилею ученого – была учреждена международная премия, в Казани ему поставили памятник.

На Поклонной горе заложен памятник Победы

В этот день в 1958 году на Поклонной горе в Москве был установлен памятный гранитный знак с надписью: «Здесь будет сооружен памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». А вокруг него посадили деревья, заложили парк, который назвали в честь Победы.

На весь комплекс отвели участок земли в 135 га. Средства собирали на субботниках и принимали пожертвования граждан, также средства выделались государством и правительством Москвы. Мемориальный комплекс был открыт в 1995 году.