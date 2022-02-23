РИАМО - 23 фев. В России 23 февраля празднуют День защитника Отечества, а из необычных праздников - День сражения подушками. А еще в этот день было положено начало открытию неевклидовой геометрии.
День защитника Отечества в России
Этот День воинской славы страны был установлен указом главы государства в 1995 году. В этот день в 1918 году отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали считаться «днем рождения Красной Армии».
В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля каждый год отмечали в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Для некоторых людей праздник остался днем мужчин, которые служат или служили в армии или в каких-либо силовых структурах. Но большинство россиян и жителей стран бывшего СССР склонны рассматривать эту дату как День настоящих мужчин, защитников в широком смысле этого слова.
День сражения подушками
Этот необычный праздник напоминает о том, что в жизни всегда есть место для забав, которые повышают настроение. Бой подушками - это веселая забава, доступная любому человеку.
23 февраля все желающие могут попробовать окунуться в атмосферу детских воспоминаний и продемонстрировать свое мастерство в бою подушками.
Представлен доклад об открытии неевклидовой геометрии
196 лет назад русский математик Николай Лобачевский представил доклад «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». В нем ученый изложил основы новой геометрии, в которой нарушались общепринятые представления.
В такой геометрии представленная теория сходимости параллельных прямых не произвела на заседании физико-математического факультета Казанского университета должного впечатления. Открытие Лобачевского российские ученые не приняли. Но в этот день было положено начало открытию неевклидовой геометрии.
Широкое признание пришло к 100-летнему юбилею ученого – была учреждена международная премия, в Казани ему поставили памятник.
На Поклонной горе заложен памятник Победы
В этот день в 1958 году на Поклонной горе в Москве был установлен памятный гранитный знак с надписью: «Здесь будет сооружен памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». А вокруг него посадили деревья, заложили парк, который назвали в честь Победы.
На весь комплекс отвели участок земли в 135 га. Средства собирали на субботниках и принимали пожертвования граждан, также средства выделались государством и правительством Москвы. Мемориальный комплекс был открыт в 1995 году.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии