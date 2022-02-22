РИАМО - 22 фев. Общественное обсуждение, по итогам которого будет сформирована концепция Лобненского лесопарка, начнется 24 февраля. Мероприятие пройдет в формате предпроектного семинара: жители смогут внести свои предложения, которые будут учтены при планировании окончательного проекта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Встреча состоится 24 февраля в 19:00 на 2-м этаже Дворца спорта городского округа по адресу: Лобня, ул. Ленина, д. 65. Мероприятие организовано в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее Лобненский лесопарк вошел в программу губернатора Подмосковья по благоустройству «Парки в лесу». Согласно программе в 2022-2023 годах в регионе планируют сделать более комфортными, безопасными и интересными 19 лесных территорий.

«Инструмент вовлечения жителей – крайне важный элемент благоустройства, так как с каждым годом мы убеждаемся, насколько важно вовлекать людей в процесс благоустройства территорий. Только благодаря коммуникации с жителями мы понимаем, какие виды работ на территории будут интересны и востребованы», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.