РИАМО - 22 фев. 23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного в поселке Архангельское городского округа Красногорск состоится парад военной техники. Зрители смогут увидеть легендарный танк Т-34-85, двухбашенный танк Т-26, знаменитую Боевую машину десанта, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Для любителей оружия будет работать шумовой тир, где можно пострелять из винтовок, пулеметов и пистолетов-пулеметов. Самые любознательные смогут самостоятельно изучить строение автомата Калашникова во время его разборки и сборки.

Посетители музея смогут увидеть показательные выступления бойцов Федеральной службы судебных приставов, а на стенде Росгвардии - изучить современное стрелковое вооружение.

Еще все желающие смогут сфотографироваться в авиационном катапультном кресле, внутри легендарного танка Т-34-76 «За Родину» и БТР-70. В музее будут работать 3 бесплатные фотозоны. На полевой кухне музея можно будет попробовать настоящий солдатский обед.

На входе в музей гостям нужно будет показать билет, действующий QR-код и документ, удостоверяющий личность (для лиц старше 18 лет). Дети могут посетить учреждение культуры в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Также необходимо носить маску. Для посещения уличной экспозиции QR-код не требуется.