«В этом году подобные соревнования проходят в седьмой раз. Интересный опыт! Считаю, что уметь держать в руках оружие должен каждый мужчина! Поздравляю команду ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» с первым местом в общекомандном зачете! А остальных участников – с достойными результатами!» - сказал Ружицкий.