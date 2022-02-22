РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Накануне Дня защитника Отечества в Люберцах с участием главы муниципалитета Владимира Ружицкого прошел чемпионат округа среди административных и правоохранительных структур по стрельбе из пистолета Макарова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего соревновались 9 команд.
«В этом году подобные соревнования проходят в седьмой раз. Интересный опыт! Считаю, что уметь держать в руках оружие должен каждый мужчина! Поздравляю команду ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» с первым местом в общекомандном зачете! А остальных участников – с достойными результатами!» - сказал Ружицкий.
Глава округа в преддверии праздника пожелал всем здоровья, стабильности, личного счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
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