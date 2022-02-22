РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Лидия Антонова поздравила представителей патриотических организаций с Днем защитника Отечества, передает пресс-служба администрации Люберец.

Торжественное мероприятие проходило в Люберецком дворце культуры накануне праздника.

Также Антонова встретилась с председателем совета ветеранов Юрием Ореховым и руководителем местного отделения «Юнармии» Алексеем Черкасовым.

«23 февраля мы всей страной отмечаем замечательный праздник. Стало доброй традицией встречаться с людьми, которые защищали наше Отечество и стоят на его защите сегодня», - сказала Антонова.

Вместе с руководителем фракции «Единая Россия» в люберецком совете депутатов Александром Шлапаком и заместителем председателя Общественной палаты Московской области Петром Ульяновым парламентарий вручила участникам встречи цветы и памятные подарки.

«Искренне рада поздравить в эти дни всех женщин, занятых в мужских профессиях. Делаю это в лице прекрасной мамы троих детей, помощника люберецкого прокурора Ольги Кулаковской», - добавила Антонова.