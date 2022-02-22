РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. В связи с ремонтом отходящего рубильника в домах на Быковском шоссе поселка Малаховка городского округа Люберцы 24 февраля временно отключат электроэнергию, передает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых люберецким производственным отделением АО «Мособлэнерго», проведут технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Время отключения – с 13:00 до 15:00.