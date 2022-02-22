«Все мы знаем о непростой ситуации на границе с Украиной. Десятки тысяч жителей ДНР и ЛНР, среди которых очень много граждан России, эвакуированы на территорию нашей страны. Поддержать их и обеспечить комфортное пребывание – наша приоритетная задача. Это позиция правительства Подмосковья и руководства регионального отделения партии «Единая Россия». Именно по ее инициативе на территории области открываются пункты сбора гуманитарной помощи», - сказал Ружицкий.