РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. В отделении «Единой России» в городском округе Люберцы открыт сбор гуманитарной помощи жителям, эвакуированным из Донецка и Луганска в Россию, сообщил секретарь местного отделения партии, глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Пункт работает в доме №22 на улице Кирова.
Узнать список допускаемых к отправке средств гигиены, одежды, продуктов питания и других позиций можно по номеру телефона общественной приемной партии: 8 (495) 503-55-36.
В Подмосковье во вторник был введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за массового прибытия в регион беженцев из Донбасса.
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