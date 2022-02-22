РИАМО - 22 фев. В ЗАО «Тропарево» Можайского округа прибыло из Норвегии импортное племенное поголовье свиней породы дюрок, всего на ферму поступило 12 голов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Дюрок — это мясная порода свиней. Их мясо вкусное, нежное и почти без сала. Животные отличаются необычным окрасом, а также они неприхотливы и имеют спокойный характер. В хозяйстве уже содержится 90 хряков породы дюрок.

Все поголовье обеспечено кормами промышленной выработки. Госветслужба провела необходимые карантинные мероприятия. Для ввоза животных было подготовлено карантинное помещение, проведены заправка дезинфицирующим средством и предпусковая дезинфекция помещения с взятием смывов для контроля качества.

В течение месяца ветеринары будут проводить противоэпизоотические мероприятия и наблюдать за состоянием здоровья свиней. Диагностические исследования на АЧС провели в Одинцовской исследовательской лаборатории, результат отрицательный. Животные идентифицированы с помощью ушных бирок.

Всего в Московской области содержится 200 голов свиней породы дюрок.