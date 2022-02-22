РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. В рамках реализации программы «Светлый город» в городском округе Котельники планируют заменить порядка 800 светильников наружного освещения на энергосберегающие, сообщил на отчете о результатах работы за год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

В 2021 году в ходе реализации программы заменили свыше 250 светильников, установили порядка 180 новых опор, проложили воздушные и кабельные линии. Тогда же начали формировать программу на 2022 год, учитывая обращения жителей.

«В этом году мы продолжим работу по замене светильников городского наружного освещения на энергосберегающие. В плане стоит порядка 800 единиц, что составляет 50% от общего количества», - сказал Жигалкин.

По его словам, в округе капитально отремонтируют систему освещения вдоль Дзержинского шоссе, работы проведут в рамках программы «Светлый город».