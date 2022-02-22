РИАМО - 22 фев. В администрации городского округа Лыткарино начались общественные слушания проекта концепции благоустройства сквера на ул. Ленина. Жители округа могут внести свои предложения и замечания по проекту по 1 марта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Ознакомиться с существующей концепцией проекта можно на официальном сайте городского округа, а также по адресу: Лыткарино, ул. Ленина, д. 21 (2-й этаж, управление архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики).

Предоставить свои предложения и замечания жители могут в книге учета посетителей экспозиции по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа.

«Инструмент вовлечения жителей – крайне важный элемент благоустройства, так как с каждым годом мы убеждаемся, насколько важно вовлекать людей в процесс благоустройства территорий. Только благодаря коммуникации с жителями мы понимаем, какие виды работ на территории будут интересны и востребованы», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сквер на улице Ленина в Лыткарине будет благоустроен в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в 2022 году в Подмосковье запланировано благоустроить 19 скверов.