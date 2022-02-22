РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. В 2022 году дома, находящиеся в обслуживании управляющей компании «Котельники», передадут для обслуживания в муниципальное унитарное жилищно-комплексное предприятие «Котельники», об этом сообщил во вторник в ходе ежегодного отчета о результатах работы за 2021 год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Самая ключевая задача по линии жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год – это трансформация данной сферы. Начинаем мы с УК «Котельники», которая обслуживает большой жилой фонд в городе. Как раз на эту компанию и поступали наибольшие жалобы, и она не справляется со своими обязанностями. И эта зима показала это как никогда», - сказал Жигалкин.

В частности, жители 28 многоквартирных домов микрорайона Силикат пожаловались на работу УК: не меняют перегоревшие лампы, не убирают территорию.

«Январские праздники также показали истинное отношение УК к своим обязанностям, когда наши муниципальные предприятия «Спецтранс» и МУЖКП «Котельники» убирались во дворах. Наибольший объем работы и сегодня на их плечах, помимо их основной работы», - добавил Жигалкин.

В штате МУЖКП состоят инженеры, слесари, электрики, аварийно-диспетчерская служба и другие специалисты.