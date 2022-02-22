РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. В городском округе Котельники по результатам голосования на портале «Добродел» в программу комплексного благоустройства вошли четыре двора, сообщил во вторник в ходе ежегодного отчета о результатах работы за 2021 год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«По губернаторской программе установим игровой комплекс у дома №11 на улице Новой. А удобные тропы появятся во 2-м Покровском проезде, в микрорайоне Ковровый, на улице Новой, у Дома культуры «Белая Дача» и по другим адресам. Всего 7 таких народных троп. Учитывая опыт прошлого года, в этом они будут созданы с установкой бортового камня», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что из местного бюджета выделены средства на замену устаревших игровых элементов на детских площадках со степенью износа более 80% и сроком их эксплуатации свыше 5 лет.

«Проводили мониторинг таких объектов по городу. По итогам будем осуществлять полную замену и модернизацию элементов. В перечень вошли семь адресов. Три из них в микрорайоне Белая Дача, два – в 3-м Покровском проезде и по одному — в микрорайонах Ковровый и Южный», - подытожил глава Котельников.