РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. Жилой комплекс «Белые Росы» в городском округе Котельники будет достроен до конца 2022 года в рамках федеральной программы «Дом.рф», об этом сообщил на отчете о результатах работы за год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.
Объект начали возводить в 2013 году, а в 2016 году строительство остановилось.
Он добавил, что при замене фасада максимально будут сохранены окна, которые выполнены из хорошего профиля с немецкой фурнитурой.
По его словам, к выдаче ключей планируют приступить в первом квартале 2023 года.
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