РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. Жилой комплекс «Белые Росы» в городском округе Котельники будет достроен до конца 2022 года в рамках федеральной программы «Дом.рф», об этом сообщил на отчете о результатах работы за год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Объект начали возводить в 2013 году, а в 2016 году строительство остановилось.

«На объекте выполнено комплексное обследование жилых зданий на предмет состояния несущих конструкций, полностью демонтировали фасад, поскольку были выявлены дефекты. Фондом выбрана организация для разработки проекта по дострою двух корпусов. В ближайшее время приступят к строительно-монтажным работам», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что при замене фасада максимально будут сохранены окна, которые выполнены из хорошего профиля с немецкой фурнитурой.

По его словам, к выдаче ключей планируют приступить в первом квартале 2023 года.