РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 фев. В деревне Красино городского округа Домодедово в рамках программы социальной газификации начали строить газопровод, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«Сегодня по президентской программе социальной газификации началось строительство газопровода в деревне Красино. С 25 февраля начнем работы еще в 3 деревнях Домодедова: Соломыково, Шахово и Щербинка», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы завершат до конца марта.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.

Стоимость комплексного договора в Московской области варьируется от 75 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.