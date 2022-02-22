РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. В 2021 году земельные участки в Раменском округе выдали 155 многодетным семьям из Котельников, об этом сообщил во вторник в ходе ежегодного отчета о результатах работы за 2021 год глава Котельников Сергей Жигалкин.

«Еще 50 их ожидают. В начале этого года три молодые семьи, проживающие в нашем городе, получили свидетельства о праве на социальную выплату на приобретение жилья», - сказал Жигалкин.

Кроме того, в конце прошлого года шесть детей-сирот получили ключи от квартир.

Всего в Подмосковье в 2021 году земельные участки получили 2542 многодетные семьи. За время существования соответствующего областного закона землю получили 30 546 семей.