РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. За декабрь 2021 года и январские праздники 2022 года Кузьминский лесопарк в Котельниках посетили порядка 25 тыс. человек, сообщил на ежегодном отчете о результатах работы глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

По его словам, жителей привлекает преобразившаяся территория.

«Там, где еще год назад были лишь тропы или стояли устаревшие архитектурные формы, сегодня жители видят совсем другие зоны отдыха. Они современные и красивые с освещением, скамейками, обустроенной входной группой. Сейчас я имею ввиду наш Кузьминский лесопарк, где в 2021 году мы реализовали первый этап благоустройства. На месте хоккейной коробки, существующей с 80-х годов, была оборудована новая и современная», - сказал Жигалкин.

В 2022 году планируется второй этап благоустройства.

«Концепция второго этапа благоустройства лесопарка подготовлена. Прошли обсуждения с жителями. У них есть вопросы и свои предложения. Поэтому прошу максимально учесть все их в ходе доработки концепции», - уточнил глава муниципалитета.

Также в рамках благоустройства обновят сквер «Патриот» микрорайона Ковровый. Появятся игровые зоны для детей, пространства для занятий спортом.