РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. За декабрь 2021 года и январские праздники 2022 года Кузьминский лесопарк в Котельниках посетили порядка 25 тыс. человек, сообщил на ежегодном отчете о результатах работы глава муниципалитета Сергей Жигалкин.
По его словам, жителей привлекает преобразившаяся территория.
В 2022 году планируется второй этап благоустройства.
«Концепция второго этапа благоустройства лесопарка подготовлена. Прошли обсуждения с жителями. У них есть вопросы и свои предложения. Поэтому прошу максимально учесть все их в ходе доработки концепции», - уточнил глава муниципалитета.
Также в рамках благоустройства обновят сквер «Патриот» микрорайона Ковровый. Появятся игровые зоны для детей, пространства для занятий спортом.
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