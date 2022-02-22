РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В Подольске из-за вылета иномарки на пешеходный переход после столкновения двух машин пострадала 12-летняя девочка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В 15:25 в Подольске на пересечении улиц Клемента Готвальда и Свердлова произошло столкновение двух легковых автомобилей «Нива» и Opel с наездом на пешехода.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход - девочка 12 лет, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Также скорая забрала водителя «Нивы». Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах данного ДТП.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, что водитель «Нивы» хотел повернуть, но в него на высокой скорости врезался Opel. В результате столкновения иномарка вылетела на пешеходный переход у светофора, где стояли люди.