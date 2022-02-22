РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. Проектирование воспитательно-образовательного комплекса (ВОК), включающего в себя школу и детский сад, в Котельниках стало задачей на 2022 год, об этом сообщил в рамках отчета о результатах работы за год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«По ВОК ключевая задача заключается в сохранении мощностей объекта и прудов, которые в прошлом году были внесены в федеральный реестр водных объектов. Возникла необходимость изменения площади и конфигурации земельного участка для расположения на нем воспитательно-образовательного комплекса. В настоящий момент получен предварительный вариант размещения ВОК. Будем его рассматривать отдельно с профильными ведомствами правительства Подмосковья и после этого представим нашим жителям», - сказал Жигалкин.

Также глава городского округа отметил, что в 2022 году планируется подготовка к строительно-монтажным работам.

«Между министерством строительного комплекса Московской области и администрацией городского округа Котельники уже подписано соглашение о предоставлении субсидии на строительство данного объекта», - уточнил Жигалкин.

Он добавил, что в 2021 году жители лично обращались к губернатору Московской области Андрею Воробьеву на встрече с гражданскими активистами, проходившей в Люберцах, и просили помочь перенести сроки возведения ВОК. После этого, по поручению главы региона в Котельниках организовали расширенные выездные совещания с участием членов правительства.