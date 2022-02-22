РИАМО - 22 фев. Российская Федерация вывезет с Украины работников своего посольства, их планируется эвакуировать в ближайшее время, сообщает Nation News.

Отечественные дипломаты несколько раз получали в свой адрес угрозы с обещаниями физической расправы, но Киев не реагировал на такие инциденты, отметили в МИД России.

Решение об эвакуации посольства было принято, что защитить жизни дипломатов, для их безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Еще он подписал с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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