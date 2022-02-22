РИАМО - 22 фев. Президент России Владимир Путин отметил, что Вооруженные силы страны будут действовать в ДНР и ЛНР в соответствии с ситуацией. Об этом сообщает Nation News.

Путин уточнил, что предсказать развитие событий в Донбассе сейчас невозможно, поэтому действия российских военных будут зависеть от текущей обстановки в регионе.

Ранее Совет Федерации одобрил запрос главы государства об отправке в ЛНР и ДНР отечественных военнослужащих для защиты населения в условиях эскалации напряженности.

Также Путин отметил, что Украина свела к нулю все достигнутые договоренности по Минским соглашениям.

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